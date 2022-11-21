جهاز استثمار مياه النهر الصناعي – سهل بنغازي، يستلم حصادة آلية أمريكية حديثة نوع نيوهولاند NEWHOLLAND موردة بواسطة شـــركة الفتـــح لاستيراد المستلزمات الزراعية المساهمة الوكيل الحصري لشركة نيوهولاند الأمريكية في ليبيا، وذلك في إطار تعزيز الأمن الغذائي وتطوير الميكنة الزراعية لتوفير الجهد والمال والوقت ورفع الإنتاج الزراعي الوطني.

حضر الاستلام كلا من أحمد الغزالي رئيس مجلس إدارة شـــركة الفتـــح لاستيراد المستلزمات الزراعية المساهمة، ورئيس مجلس إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي – سهل بنغازي – المكلف علي الحداد، ورئيس لجنة التسليم بالجهاز علي إدريس.

#ليبيا_24

2022-11-21 23:58:09

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