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رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى فقي”: – هناك دفعة جديدة لعملية سياسية في لي

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى فقي”:

– هناك دفعة جديدة لعملية سياسية في ليبيا تتضمن عدة مراحل ونحن كلفنا بمرحلة المصالحة الوطنية ونرى أنها الأساس للحل في ليبيا.

– نعمل لاجتماع تمهيدي لمؤتمر مصالحة بين كل الليبيين ونأمل أن يكون في ليبيا.

– الليبيون ملّوا من المشاكل ولا بد من إيجاد صيغة تسمح بالمصالحة بين الليبيين وبعد ذلك يصلون للانتخابات.

– هناك تجاوب من الأطراف وأرسلنا وزير خارجية الكونغو إلى ليبيا.

– نحن نتحدث مع جميع الأطراف الليبية عن المصالحة الوطنية لأنها قد تفتح الباب أمام حل سياسي في ليبيا.

#ليبيا_24

2022-11-22 00:57:34

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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