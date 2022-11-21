رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى فقي”: – هناك دفعة جديدة لعملية سياسية في لي

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى فقي”:
– هناك دفعة جديدة لعملية سياسية في ليبيا تتضمن عدة مراحل ونحن كلفنا بمرحلة المصالحة الوطنية ونرى أنها الأساس للحل في ليبيا.
– نعمل لاجتماع تمهيدي لمؤتمر مصالحة بين كل الليبيين ونأمل أن يكون في ليبيا.
– الليبيون ملّوا من المشاكل ولا بد من إيجاد صيغة تسمح بالمصالحة بين الليبيين وبعد ذلك يصلون للانتخابات.
– هناك تجاوب من الأطراف وأرسلنا وزير خارجية الكونغو إلى ليبيا.
– نحن نتحدث مع جميع الأطراف الليبية عن المصالحة الوطنية لأنها قد تفتح الباب أمام حل سياسي في ليبيا.
#ليبيا_24
2022-11-22 00:57:34
1669078654
أضف تعليقـك