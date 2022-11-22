عضو مجلس النواب “عبد المنعم العرفي”:

-أعضاء مجلس النواب تقدموا خلال جلسة اليوم بمقترح يدين حكومة الدبيبة ويحملها وكل من تورط معها المسؤولية كاملة في تسليم المواطن الليبي العميد في جهاز المخابرات العامة “بوعجيلة المريمي”.

-بعد أن تم قفل ملف قضية لوكربي نهائياً لماذا في هذا التوقيت بالتحديد يتم تسليم المواطن الليبي لجهات غير معلومة.

– ما يقوم به الدبيبة من تقديم التنازلات للغرب، هو ثمن بقائه في السلطة، ويعتبر انتهاكا واضحا وصارخا للسيادة الليبية.

– مجلس النواب سيصدر بيانا الثلاثاء حول واقعة اختطاف “المريمي” وسيطالب بكشف مصيره سواء موجود عند أمريكا أو أي جهة أخرى.

#ليبيا_24

2022-11-22 01:27:25

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