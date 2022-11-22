صور | جهاز تنفيذ المشروعات بالمنطقة الغربية يشرع في إعادة العمل بطريق ” #العزيزي

صور | جهاز تنفيذ المشروعات بالمنطقة الغربية يشرع في إعادة العمل بطريق ” #العزيزية – #نالوت ” المزدوج بعد توقفه لسنوات. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
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