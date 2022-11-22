انفو جراف #المرصد | داعيًا الشعب لقلب الموازين.. المشير حفتر: لابد لهذا العبث وا

انفو جراف #المرصد | داعيًا الشعب لقلب الموازين.. المشير حفتر: لابد لهذا العبث والاستهتار بمصير #ليبيا أن يتوقف.
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ليبيا مباشر
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