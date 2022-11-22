وصلت وزيرة العدل الليبية التابعة لحكومة الدبيبة، حليمة عبد الرحمن، إلى الجزائر، لبحث سبل تعزيز التعاون العدلي والقانوني بين البلدين خاصة فيما يتعلق بتفعيل الاتفاقيات المبرمة بشأن تبادل المحكومين في القضايا الجنائية. ومن المقرر أن تجري الوزيرة الليبية مجموعة من الزيارات الميدانية للمرافق العدلية والقضائية والشرطية بالجزائر للاطلاع على التجربة الجزائرية في مجالات قطاع العدالة.

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