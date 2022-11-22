عاجل > تأثر حركة الإنترنت في #ليبيا بسبب عطل في معدات التغذية الخاصة بالكابل البحري الدولي في نقطة الإنزال بـ #المملكة_ المتحدة. ⚡️فرق العمل تعمل على تعويض السعات المفقودة عبر مسارات دولية بديلة إلى حين استعادة المسارات الأساسية. #المرصد ( القابضة للاتصالات)