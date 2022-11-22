عقد اليوم الثلاثاء، اجتماع موسع بمقر حكومة الوحدة، اجتماع موسّع، خُصص لمتابعة ال

عقد اليوم الثلاثاء، اجتماع موسع بمقر حكومة الوحدة، اجتماع موسّع، خُصص لمتابعة الميزانية وبنودها الأساسية التي تهدف إلى تسوية الالتزامات القائمة على المؤسسة الوطنية للنفط، وخطة التنمية المُعدَّة من المؤسسة لرفع الإنتاج وزيادة إنتاج الغاز، في ظل الظروف الحالية، إلى جانب تسوية أوضاع العاملين بالمؤسسة من حيث الموظفين الذين تمت تسوية أوضاعهم الوظيفية وصرف مرتباتهم، وكذلك تحديد العلاوات والتسويات اللازمة من أجل الاهتمام بالعاملين بالقطاع.

#الحدث_الليبي