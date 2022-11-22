عاجل > بيان مجلس النواب حول اختطاف المواطن ابوعجيلة المريمي تمهيدًا لتسليمه إلى السلطات الامريكية وإعادة فتح ملف قضية لوكربي.

‏‎⚡️ نذكر بأن هذا الملف مقفل بناءً على اتفاقية التسوية الليبية الامريكية عام 2008.

‏‎⚡️بنود الاتفاقية تمنع العودة للقضية مجددا أو رفع قضايا أخرى من الجانب الامريكي على #ليبيا .

‏‎⚡️ المحكمة الليبية العليا أرست الاتفاقية لتعلو في قوتها القانونية على القانون الوطني ولا يحق لأي جهة الخروج عنها من تاريخ تصديقها .

‏‎⚡️ نستغرب الحديث من الجانب الامريكي مجددا على القضية بعد إيفاء ليبيا بالتزاماتها ودفع 10 مليون دولار لكل ضحية.

⚡️ نرفض قطعًا المحاولات الجارية لإعادة فتح الملف بغية ابتزاز ليبيا والاستيلاء على أموالها المجمدة .

⚡️ سنطلب محاكمة كل من تورط من الليبيين في فتح هذا الملف بتهمة الخيانة العظمى

⚡️ سنلاحق عبر الوسائل المتاحة المتورطين في خطف المواطن الليبي ابو عجيلة مسعود.

⚡️ نؤكد على بطلان ما يترتب على عملية احتجاز مسعود من نتائج.

⚡️ نطالب الدول التي كانت طرفًا في الاتفاقيات الثنائية مع ليبيا ان تلتزم بما وقعت عليه والاخلال بها يعد خرقًا للقانون الدولي. #المرصد (بيان)