عاجل | عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب عن جلسة اليوم : إقرار القانون ا

عاجل | عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب عن جلسة اليوم :
⚡️ إقرار القانون الموحد للمرتبات و إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية .
⚡️ إصدار قرار باسم المجلس يرفض بشكل قاطع محاولات إعادة فتح ملف قضية لوكربي .
⚡️ محاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتحه بتهمة الخيانة العظمى
⚡️ ملاحقة المتورطين في القبض على المواطن بوعجيلة مسعود و التأكيد على بطلان كل ما يترتب على احتجازه .
⚡️ التأكيد على التزام الدولة الليبية بالاتفاقيات الثنائية ومطالبة الدول التي كانت طرفاً فيها بالتزاماتها التي وقعت عليها.
⚡️ إقالة علي الحبري من منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف وإنهاء رئاسته للجنتي إعادة استقرار #بنغازي و #درنة .
⚡️تكليف ديوان المحاسبة بمراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ انشائها حتي الآن
⚡️ مخاطبة النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة.
⚡️ التصديق على اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي الصادرة عن اليونسكو عام 2003.
⚡️ تكليف اللجنة التشريعية بمخاطبة النائب العام بشأن تصرف الدبيبة في حصة ليبيا بشركة ” هس ” الامريكية لصالح توتال ” الفرنسية و كونكوفليس”. #المرصد
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