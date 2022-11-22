عاجل | عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب عن جلسة اليوم : إقرار القانون ا

عاجل | عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب عن جلسة اليوم :

⚡️ إقرار القانون الموحد للمرتبات و إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية .

⚡️ إصدار قرار باسم المجلس يرفض بشكل قاطع محاولات إعادة فتح ملف قضية لوكربي .

⚡️ محاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتحه بتهمة الخيانة العظمى

⚡️ ملاحقة المتورطين في القبض على المواطن بوعجيلة مسعود و التأكيد على بطلان كل ما يترتب على احتجازه .

⚡️ التأكيد على التزام الدولة الليبية بالاتفاقيات الثنائية ومطالبة الدول التي كانت طرفاً فيها بالتزاماتها التي وقعت عليها.

⚡️ إقالة علي الحبري من منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف وإنهاء رئاسته للجنتي إعادة استقرار #بنغازي و #درنة .

⚡️تكليف ديوان المحاسبة بمراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ انشائها حتي الآن

⚡️ مخاطبة النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة.

⚡️ التصديق على اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي الصادرة عن اليونسكو عام 2003.

⚡️ تكليف اللجنة التشريعية بمخاطبة النائب العام بشأن تصرف الدبيبة في حصة ليبيا بشركة ” هس ” الامريكية لصالح توتال ” الفرنسية و كونكوفليس”. #المرصد