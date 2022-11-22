مجلس النواب يقرر منع تسليم المواطن ابوعجيلة المريمي طالب النائب الأول لرئيس مجل

مجلس النواب يقرر منع تسليم المواطن ابوعجيلة المريمي

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بضرورة ملاحقة كل المتورطين في القبض على المواطن بوعجيلة مسعود قضائيًا وسياسيًا بكل الوسائل المتاحة والممكنة، مؤكدا بطلان أي محاولات لاحتجاز أو توقيف المواطن بوعجيلة مسعود، التي تم ملاحظتها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وطالب النويري في كلمته أمام مجاس النواب بمحاكمة كل من يثبت تورطه في محاولة إعادة فتح ملف لوكربي، بتهمة الخيانة العظمى، مستنكرا فتح ملف لوكربي، بعدما تم إغلاقه عام 2008، ودفعت #ليبيا مبالغ تعويضات، ونصت بنود الاتفاقية على عدم فتحها مجددًا، مشددا على أن عدم الالتزام بهذه الاتفاقات يُعد خرقًا للقانون الدولي، وأن هذا أقل شيء يمكن أن يقدم لحفظ كرامة المواطن والسيادة الليبية.

#ليبيا_24

2022-11-22 17:21:14

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