أعلن المتحدث باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق” إقالة “علي الحبري” من منصبه محافظ

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق” إقالة “علي الحبري” من منصبه محافظا مكلفا للمصرف المركزي وإنهاء عضويته و رئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة.

وأكد بليحق في تصريح الثلاثاء، تكليف ديوان المحاسبة بمراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين، ومخاطبة النائب العام لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي جرائم مرتكبة.

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