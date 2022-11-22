عاجل > #المرصد تتحصل على مقتطفات من التقرير النيابي المستند عليه في إقالة علي ال

عاجل > #المرصد تتحصل على مقتطفات من التقرير النيابي المستند عليه في إقالة علي الحبري من المركزي.

التقرير : حققنا مع الحبري في العراقيل المواجهة للمركزي في تمويل حكومة باشاآغا و أفادنا برفضه تمويلها .

⚡️رفض الحبري تمويل الحكومة مخالف لقانون الميزانية الصادر عن مجلس النواب في يونيو الماضي .

⚡️الحبري أسس رفضه على عدم قبوله بالصرف على المنطقتين الغربية والجنوبية.

⚡️رفض الحبري عزز بذور الانقسام و أجج الرأي العام بتلك المناطق بعدم التعامل معها كجزء لا يتجزأ من #ليبيا .

⚡️الحبري رفض الصرف غربًا و جنوبا بينما صرف قرابة 2 مليار دولار عبر لجنة إعادة استقرار #بنغازي – #درنة.

⚡️الصرف تم دون صدور قانون يخوله كونها ميزانية استثنائية لم تتضمنها الميزانية العامة للدولة .

⚡️ الأسس المحاسبية لم تتبع في استلام المشاريع المنفذة عبر شركات خاصة دون بيان نسب الانجاز والصرف على ضوئها . ( خاص )