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صور | المنفي يستقبل في خيمته بـ #طبرق عدد من أعيان وحكماء قبيلة المسامير لبحث آخ

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | المنفي يستقبل في خيمته بـ #طبرق عدد من أعيان وحكماء قبيلة المسامير لبحث آخر التطورات السياسية والتأكيد على دعم المسامير لجهوده ” المتزنة ” تجاه القضية الليبية والتي يسعى من خلالها إخراج #ليبيا لبر الأمان عبر انتخابات حرة ونزيهة يرضى بنتائجها الجميع. #المرصد (المكتب الاعلامي)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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