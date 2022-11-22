صور | المنفي يستقبل في خيمته بـ #طبرق عدد من أعيان وحكماء قبيلة المسامير لبحث آخ

صور | المنفي يستقبل في خيمته بـ #طبرق عدد من أعيان وحكماء قبيلة المسامير لبحث آخر التطورات السياسية والتأكيد على دعم المسامير لجهوده ” المتزنة ” تجاه القضية الليبية والتي يسعى من خلالها إخراج #ليبيا لبر الأمان عبر انتخابات حرة ونزيهة يرضى بنتائجها الجميع. #المرصد (المكتب الاعلامي)
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ليبيا مباشر
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