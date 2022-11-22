عبر عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني عن اعتذار باسم ليبيا، على حد قوله، والذي وجهه لكل الدول التي تضررت بعد عام 2011 جراء تدفق السلاح من داخل البلاد، وذلك خلال كلمة له، في المؤتمر الإقليمي حول العمليات العابرة للحدود بين ليبيا والساحل، وأشار الكوني، إلى أن الأسلحة والدعم الذي يُقدم للمجموعات الإرهابية ومصدره ليبيا سببه الانفلات الأمني بالبلاد.

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