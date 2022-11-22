لجنة متابعة أعمال لجنتي إعادة استقرار بنغازي و ‏‏درنة التي أوصت بإقالة الحبري:

– وقع على تكليف بتسهيل مالي بـ140 مليون دينار ‏بضمان معدات وآليات تملكها شركة برقة القابضة بالمخالفة للقانون ‏والإجراءات ما يعد إهدارا للمال العام.‏

– الحبري لم يوقع ‏تكليفات وعقود شركات خاصة رغم صرف مقابل لهذه ‏الأعمال دون وجود أي تكليفات أو عقود.‏

‏- الحبري لم يلتزم بالقوانين المعمول بها خلال التعاقد مع الشركات ‏الخاصة من طرح المناقصات.

‏- الحبري استغل وظيفته بصرف قيم مالية كبيرة كمقابل لمشاريع لم ‏يتم تنفيذها وغير موجودة على أرض الواقع.

– الحبري وقع على استلام ‏مشاريع وصرف قيم مالية كبيرة رغم انتهاء مدة تنفيذها دون البدء ‏في تنفيذها أصلاً.‏

‏- فتحت لجنة استعادة استقرار بنغازي ودرنة حسابات مصرفية ‏لمصلحة اللجنة لإيداع المبالغ المالية بها دون علم أو موافقة وزارة ‏المالية.

– تم الصرف من حسابات اللجنة منها دون وجود مراقب مالي ما ‏يُعد انفرادا من الحبري بالأعمال الإدارية والمالية للجنة.‏

‏- من الحسابات التي قام الحبري بفتحها حساب باسم لجنة الأزمة ‏لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأودع فيها 70 مليون دينار ‏دون موافاة ديوان المحاسبة بمصدر التمويل وحركة الحسابات، ‏رغم مطالبة الديوان له لأكثر من مرة ذلك.‏

‏- رفض الحبري منح تمويل للحكومة الممنوحة الثقة من مجلس ‏النواب خلافا لقانون الميزانية الصادر في يونيو 2022، مؤسسًا ‏رفضه عدم قبوله بالصرف على المنطقة الغربية والجنوبية معززًا ‏بذلك بذور الانقسام ومؤججا للرأي العام في هذه المناطق.‏

‏- صرف الحبري ما يقرب من ملياري دينار على لجنة إعادة ‏الاستقرار في بنغازي ودرنة دون صدور قانون يخول له ذلك، ‏كونها ميزانية استثنائية لم يتم تضمينها في الميزانية العامة.‏

‏- رفض ديوان المحاسبة التصديق على عدد كبير من الدفعات المالية ‏التي يصدرها الحبري في لجنة إعادة الاستقرار في بنغازي ودرنة، ‏لوجود نقص في البيانات بأذونات الصرف وعدم تقديمه المستندات ‏المطلوبة للفحص.‏

‏- ديوان المحاسبة تقدم لمجلس النواب بخطابات عديدة تفيد بأن ‏المخالفات التي ارتكبها الحبري ترتقي لدرجة الجرائم الجنائية.‏

‏- قدمت صورة ضوئية لرئيس ديوان المحاسبة لخطاب موجه إلى ‏رئيس هيئة الرقابة الإدارية المتضمن المخالفات التي ارتكبها ‏الحبري وأسماء المخالفين والتابعين كلهم للحبري وتم إحالة نسخة ‏إلى النائب العام.‏

‏- الحبري ارتكب جرائم تزوير مستندات ووثائق رسمية، وإهمال ‏وتقصير في حفظ وصيانة المال العام، والكسب غير المشروع من ‏أعمال وظيفته.‏

‏- الحبري ارتكب جريمة إساءة استعمال سلطات وظيفته للحصول ‏على نفع غير مشروع لنفسه ولغيره، وجريمة النصب والاحتيال، ‏بالحصول على نفع غير مشروع باستعمال طرق احتيالية تسببت ‏إضرارا بالدولة.

#ليبيا_24











2022-11-23 01:14:42

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