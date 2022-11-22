لجنة متابعة أعمال لجنتي إعادة استقرار بنغازي و درنة التي أوصت بإقالة الحبري:
– وقع على تكليف بتسهيل مالي بـ140 مليون دينار بضمان معدات وآليات تملكها شركة برقة القابضة بالمخالفة للقانون والإجراءات ما يعد إهدارا للمال العام.
– الحبري لم يوقع تكليفات وعقود شركات خاصة رغم صرف مقابل لهذه الأعمال دون وجود أي تكليفات أو عقود.
- الحبري لم يلتزم بالقوانين المعمول بها خلال التعاقد مع الشركات الخاصة من طرح المناقصات.
- الحبري استغل وظيفته بصرف قيم مالية كبيرة كمقابل لمشاريع لم يتم تنفيذها وغير موجودة على أرض الواقع.
– الحبري وقع على استلام مشاريع وصرف قيم مالية كبيرة رغم انتهاء مدة تنفيذها دون البدء في تنفيذها أصلاً.
- فتحت لجنة استعادة استقرار بنغازي ودرنة حسابات مصرفية لمصلحة اللجنة لإيداع المبالغ المالية بها دون علم أو موافقة وزارة المالية.
– تم الصرف من حسابات اللجنة منها دون وجود مراقب مالي ما يُعد انفرادا من الحبري بالأعمال الإدارية والمالية للجنة.
- من الحسابات التي قام الحبري بفتحها حساب باسم لجنة الأزمة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأودع فيها 70 مليون دينار دون موافاة ديوان المحاسبة بمصدر التمويل وحركة الحسابات، رغم مطالبة الديوان له لأكثر من مرة ذلك.
- رفض الحبري منح تمويل للحكومة الممنوحة الثقة من مجلس النواب خلافا لقانون الميزانية الصادر في يونيو 2022، مؤسسًا رفضه عدم قبوله بالصرف على المنطقة الغربية والجنوبية معززًا بذلك بذور الانقسام ومؤججا للرأي العام في هذه المناطق.
- صرف الحبري ما يقرب من ملياري دينار على لجنة إعادة الاستقرار في بنغازي ودرنة دون صدور قانون يخول له ذلك، كونها ميزانية استثنائية لم يتم تضمينها في الميزانية العامة.
- رفض ديوان المحاسبة التصديق على عدد كبير من الدفعات المالية التي يصدرها الحبري في لجنة إعادة الاستقرار في بنغازي ودرنة، لوجود نقص في البيانات بأذونات الصرف وعدم تقديمه المستندات المطلوبة للفحص.
- ديوان المحاسبة تقدم لمجلس النواب بخطابات عديدة تفيد بأن المخالفات التي ارتكبها الحبري ترتقي لدرجة الجرائم الجنائية.
- قدمت صورة ضوئية لرئيس ديوان المحاسبة لخطاب موجه إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية المتضمن المخالفات التي ارتكبها الحبري وأسماء المخالفين والتابعين كلهم للحبري وتم إحالة نسخة إلى النائب العام.
- الحبري ارتكب جرائم تزوير مستندات ووثائق رسمية، وإهمال وتقصير في حفظ وصيانة المال العام، والكسب غير المشروع من أعمال وظيفته.
- الحبري ارتكب جريمة إساءة استعمال سلطات وظيفته للحصول على نفع غير مشروع لنفسه ولغيره، وجريمة النصب والاحتيال، بالحصول على نفع غير مشروع باستعمال طرق احتيالية تسببت إضرارا بالدولة.
#ليبيا_24
2022-11-23 01:14:42
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