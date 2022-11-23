‎عاجل > إدارة #ليبيا المركزي: نستغرب استخدام الاعلام لتسريب أخبار عن مؤسسة مستقل

‎عاجل > إدارة #ليبيا المركزي: نستغرب استخدام الاعلام لتسريب أخبار عن مؤسسة مستقلة مثلنا ومناقشة مجلس النواب إقالة نائب المحافظ علي الحبري.

⚡️نستهجن المساس بالسلطة النقدية بطرق تتنافى مع مبدأ الاستقلالية القانونية.

⚡️نأمل من رئاسة مجلس النواب توضيح هذا الأمر لحصن مال الليبيين.

⚡️ موظفي المركزي : تفاجئنا بتصريحات رئاسة البرلمان تفيد بإقالة الحبري بلا مبررات حقيقية خصوصا في هذه الظروف الحساسة.

‎ ⚡️ نستنكر هذه التصرفات غير المدروسة ونعلن تعليق العمل بالمصرف المركزي إلى حين رد اعتبار نائب المحافظ من هذه الحملة غير المسؤولة. #المرصد ( بيانات )