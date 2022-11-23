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صور | الدبيبة وعبدالله اللافي يجتمعان بعمداء وعدد من أعيان ومسؤولي بلديات #الزاو

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الدبيبة وعبدالله اللافي يجتمعان بعمداء وعدد من أعيان ومسؤولي بلديات #الزاوية الكبرى لمناقشة صعوبات عملهم بالمدينة والوضع الأمني الذي شهد انحراف في الفترة الاخيرة ووضع خطة أمنية تستهدف بسط الأمن من خلال غرفة أمنية بالخصوص. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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