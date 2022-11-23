صور | الدبيبة وعبدالله اللافي يجتمعان بعمداء وعدد من أعيان ومسؤولي بلديات #الزاو

صور | الدبيبة وعبدالله اللافي يجتمعان بعمداء وعدد من أعيان ومسؤولي بلديات #الزاوية الكبرى لمناقشة صعوبات عملهم بالمدينة والوضع الأمني الذي شهد انحراف في الفترة الاخيرة ووضع خطة أمنية تستهدف بسط الأمن من خلال غرفة أمنية بالخصوص. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)