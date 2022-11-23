عاجل | البرلمان الاوروبي يحث السلطات الليبية على إلغاء مذكرة التفاهم بين #ليبيا و #تركيا الموقعة عام 2019. ⚡️ندعو الأطراف المعنية إلى عدم تنفيذ أي بند مدرج في اتفاقية الهيدروكربونات لعام 2022 الموقعة بين تركيا وحكومة الدبيبة باعتبارها تضمن نشاطات غير قانونية. #المرصد (بيان)
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ليبيا مباشر
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