أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “مارك فرانشي” خلال لقائه رئيس م

أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “مارك فرانشي” خلال لقائه رئيس مفوضية الانتخابات “عماد السايح”، الأربعاء، استمرار الدعم الدولي لجهود المفوضية من أجل إنجاز الانتخابات في ليبيا، وفق ما جاء في تغريدة للمفوضية عبر تويتر.

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