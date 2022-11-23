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أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “مارك فرانشي” خلال لقائه رئيس م

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “مارك فرانشي” خلال لقائه رئيس مفوضية الانتخابات “عماد السايح”، الأربعاء، استمرار الدعم الدولي لجهود المفوضية من أجل إنجاز الانتخابات في ليبيا، وفق ما جاء في تغريدة للمفوضية عبر تويتر.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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