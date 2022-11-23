صور | الدبيبة وعبدالله اللافي يناقشان مع عدد من أعيان قبيلة القذاذفة من سكان #طر

صور | الدبيبة وعبدالله اللافي يناقشان مع عدد من أعيان قبيلة القذاذفة من سكان #طرابلس و #سرت و #سبها ملف المصالحة الوطنية وملف السجناء والعمل عليه وفق القوانين والعدالة كونها أساس ” الدولة المدنية ” مؤكدين دعمهم للدبيبة وحكومته. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)
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ليبيا مباشر
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