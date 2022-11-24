وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد يطالب رئيس مجلس ادارة مصرف الس

وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد يطالب رئيس مجلس ادارة مصرف الساحل والصحراء للإستثمار والتجارة بتقديم تقرير عن نشاط المصرف بعد ورود تقارير حول شبهات فساد تجاوزت مليار وثلاثمائة مليون دينار.

#ليبيا_24