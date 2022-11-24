رئيس مجلس النواب عقيلة صالح:

نحذر من استمرارية بقاء حكومة الدبيبة في السلطة

– المؤامرة على ليبيا الغرض منها تقسيم ليبيا وإهانة الشعب الليبي، لكن النسيج الاجتماعي تماسك وأفشل كل المؤامرات

– مهام حكومة الدبيبة هي توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين والمصالحة الوطنية و الانتخابات ولكنها لم تقم بأي شيء منها

_ كلفنا حكومة جديدة باتفاق سياسي مع مجلس الدولة ولكن الدول التي لا تريد استقرار ليبيا تتمسك بحجة أن الحكومة لا بد أن تعمل من العاصمة

– عندنا قاعدة دستورية وهي الإعلان الدستوري القائم في ليبيا فهو لا يزال نافذا حتى يتم تعديله وإصدار دستور جديد

– اتفقنا على اجتماع لجنة مشتركة من 12 نائب و12 عضوا بمجلس الدولة لحل بعض المواد التي عليها خلاف

#ليبيا_24

2022-11-24 13:52:32

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