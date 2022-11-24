خاطب مجلس أعيان القذاذفة، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية التدخل لأجل حل م

خاطب مجلس أعيان القذاذفة، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية التدخل لأجل حل مشكلة السجناء السياسيين من أبناء المدينة، في إطار جهودهم في مجال المصالحة الوطنية الشاملة، جاء ذلك خلال لقائهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي بديوان مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاجتماعية والسياسية.

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