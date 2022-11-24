مكتب النائب العام:
– النيابة العامة تقرر حبس مدير مستشفى جالوا المركزي؛ مع عضو المجلس البلدي؛ وآخرين، بتهمة اختلاس منقولات داخلة في هيكلة البنية الفنية اللازمة لتسيير مستشفى وتزوير وثائق رسمية متعلقة بها .
#ليبيا_24
2022-11-25 00:01:51
1669334511
مكتب النائب العام:
– النيابة العامة تقرر حبس مدير مستشفى جالوا المركزي؛ مع عضو المجلس البلدي؛ وآخرين، بتهمة اختلاس منقولات داخلة في هيكلة البنية الفنية اللازمة لتسيير مستشفى وتزوير وثائق رسمية متعلقة بها .
#ليبيا_24
2022-11-25 00:01:51
1669334511
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