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مكتب النائب العام: – النيابة العامة تقرر حبس مدير مستشفى جالوا المركزي؛ مع عضو

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

مكتب النائب العام:

– النيابة العامة تقرر حبس مدير مستشفى جالوا المركزي؛ مع عضو المجلس البلدي؛ وآخرين، بتهمة اختلاس منقولات داخلة في هيكلة البنية الفنية اللازمة لتسيير مستشفى وتزوير وثائق رسمية متعلقة بها .

#ليبيا_24

2022-11-25 00:01:51

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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