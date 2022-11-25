عضو مجلس النواب “ربيعة أبوراص”: – أعضاء من مجلس النواب عقدوا اجتماعا مع مكتب ال

عضو مجلس النواب “ربيعة أبوراص”:

– أعضاء من مجلس النواب عقدوا اجتماعا مع مكتب النائب العام وبعض وكلاء النيابة لمتابعة ودعم وتشجيع النائب العام وفريقه للمضي قدماً في مكافحة الفساد وتحريك القضايا التي من شأنها القضاء على جذور الفساد والإرهاب وتحقيق العدالة والاستقرار.

– النواب أبدوا استغرابهم في اتهامات بعض أعضاء المجلس الدولة، وتصرفاتهم في هذا التوقيت تجاه قرار اختيار النائب العام، وخاصة أنه باشر بشكل رسمي في فتح قضايا الفساد والجريمة المنظمة وانتهاكات حقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالمال العام وسوء استخدام السلطة، والمحالة من الجهات الرقابية وغيرها من الجهات الأخرى.

#ليبيا_24

2022-11-25 02:12:16

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