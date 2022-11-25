عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة: – تفاجأت بتقديم بعض الأعضاء طعنا في شرعية تعيين ا

عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة:
– تفاجأت بتقديم بعض الأعضاء طعنا في شرعية تعيين النائب العام الصديق الصور.
– أستغرب طعن زملائي في تعيين منصب النائب العام و المحكمة العليا.
– هذان هما المنصبين الوحيدين اللذان تم الاتفاق عليهما بين النواب والدولة.
– منصب النائب العام ورئيس المحكمة العليا هما أكثر المناصب شرعية في ليبيا.
-لا أعلم الدوافع التي جعلتهم يقدمون طعناً في شرعية النائب العام.
– في رأيي الشخصي هذا الطعن لن يتقدم خطوة واحدة.
– مجلس الدولة يرى أن هذا الطعن غير دستوري والقضاء هو من له الحق في الفصل في ذلك.
#ليبيا_24
2022-11-25 02:06:34
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