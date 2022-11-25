صور | نجلاء المنقوش و مستشارتها يبحثان مع وزيرة خارجية #سلوفينيا آفاق التعاون في مختلف المجالات بين البلدين لتعزيز الاستقرار في #ليبيا وفرصة تعويض نقص إمدادات الطاقة في #أوروبا. #المرصد (المكتب الاعلامي)