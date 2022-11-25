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صور | نجلاء المنقوش و مستشارتها يبحثان مع وزيرة خارجية #سلوفينيا آفاق التعاون في

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | نجلاء المنقوش و مستشارتها يبحثان مع وزيرة خارجية #سلوفينيا آفاق التعاون في مختلف المجالات بين البلدين لتعزيز الاستقرار في #ليبيا وفرصة تعويض نقص إمدادات الطاقة في #أوروبا. #المرصد (المكتب الاعلامي)




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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