مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا: – نستنكر حملات السويحلي للإساءة والت

مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا:

– نستنكر حملات السويحلي للإساءة والتشكيك في السلطات القضائية.

– هذه الحملات تستهدف الزج بالسلطات القضائية في دائرة الصراع السياسي.

– نرفض الطعن بالنقض المرفوع من قبل السويحلي وعدد من أعضاء مجلس الدولة في مشروعية اختيار النائب العام الصديق الصور.

– التشكيك في حيادية ونزاهة مكتب النائب العام والمساس باستقلاليته إساءة مُتعمدة للسلطة القضائية

– نُحذر من المساس بشُخوص مسؤولي السلطة القضائية لتصفية حسابات ومصالح شخصية وفئوية وسياسية لبعض الأشخاص أو الجهات الاعتبارية.

– عدد من المسؤولين وغيرهم يحاولون التشكيك في اختيار النائب العام الذي حرك القضايا الجنائية، وقضايا الفساد المالي والإداري.

– هؤلاء المسؤولون يحاولون عرقلة سير التحقيقات الجنائية لاستمرار الفساد والفوضى والإفلات من العقاب.

– هؤلاء المسؤولون يخشون المساءلة القانونية التي قد تطالهم بعد حين.

– موضوع الطعن المشار إليه يخالف القوانين والتشريعات الوطنية بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا والتي من بينها :

– مجلس الدولة جسم استشاري ليس صاحب مصلحة في مثل هذه الحالات، ولا يحق لأشخاص بصفاتهم تحريك هذا الطعن فلا دعوي بدون مصلحة.

– الغرض من هذا الطعن الأضرار بالمصلحة العامة وإثارة الفوضى و عدم الثقة في قرارات أعلى سلطة شرعية هي مجلس النواب.

#ليبيا_24

2022-11-25 18:37:37

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