عبرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، عن رفضها لأ

عبرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، عن رفضها لأي استفزاز يستهدف سيادتها أو تحاول تقويض علاقاتها الثنائية بينها وبين جيرانها في المتوسط، جاء ذلك خلال لقائها بالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بنائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، على هامش الاجتماع الوزاري الرابع للاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي الذي تستضيفه برشلونة بحسب ماذكر الحساب الرسمي للخارجية.

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