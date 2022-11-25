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ذكرت غرفة التجارة والصناعة التونسية بصفاقس، في بيان لها، تسجيلها قرابة 30 مؤسسة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ذكرت غرفة التجارة والصناعة التونسية بصفاقس، في بيان لها، تسجيلها قرابة 30 مؤسسة تونسية للمشاركة في معرض ليبيا للنفط والغاز والطاقات المتجددة، التي تحتضنها العاصمة طرابلس خلال نوفمبر الجاري، وأضافت الغرفة، بأن المشاركة التونسية تندرج ضمن مساعيها المتواصلة لتوطيد علاقاتها الاقتصادية المتميزة وتحقيق نجاحاتها المعهودة مع دولة ليبيا.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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