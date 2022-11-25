ذكر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة، أنه بدأ في تجهيز قوافل برية، لإعادة أكثر من 200 مهاجرا إلى مسقط رأسهم، وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فقد أكثر من 20 ألف مهاجر إلى ليبيا منذ بداية العام الجاري حتى الشهر الماضي، فيما ظل مصير 714 في عداد المفقودين، فيما قضى أكثر من 400 مهاجر غرقا.

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