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صور | شاحنات تحمل حاويات و ترافقها حماية تعبر بوقت متأخر مساء الجمعة من الطريق ا

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | شاحنات تحمل حاويات و ترافقها حماية تعبر بوقت متأخر مساء الجمعة من الطريق الساحلي نحو #طرابلس قادمة من #الوطية بعد ساعات من هبوط 3 طائرات شحن عسكري تركية بالقاعدة . #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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