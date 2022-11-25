صور | شاحنات تحمل حاويات و ترافقها حماية تعبر بوقت متأخر مساء الجمعة من الطريق ا

صور | شاحنات تحمل حاويات و ترافقها حماية تعبر بوقت متأخر مساء الجمعة من الطريق الساحلي نحو #طرابلس قادمة من #الوطية بعد ساعات من هبوط 3 طائرات شحن عسكري تركية بالقاعدة . #ليبيا #المرصد