صور | شاحنات تحمل حاويات و ترافقها حماية تعبر بوقت متأخر مساء الجمعة من الطريق ا

صور | شاحنات تحمل حاويات و ترافقها حماية تعبر بوقت متأخر مساء الجمعة من الطريق الساحلي نحو #طرابلس قادمة من #الوطية بعد ساعات من هبوط 3 طائرات شحن عسكري تركية بالقاعدة . #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
سرقوها ثم قاموا ببيعها في مزاد علني ، الآثار الليبية يتم تداولها في أوروبا وسط ص
تم النشر منذُ 7 دقائق
بعد ضحي التونسية .. البلوقر الكويتية روان بن حسين في طرابلس #بوابةإفريقياالإخبا
تم النشر منذُ 20 دقيقة
البعثة الأممية: – العنف ضد النساء والفتيات بأشكاله المختلفة أخذ منحىً تصاعدياً
تم النشر منذُ 24 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
الدبيبة يجتمع باتحاد طلبة #ليبيا و اتحادات الطلاب بالجامعات الليبية . #المرصد
تم النشر منذُ 53 دقيقة
أضف تعليقـك