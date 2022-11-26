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عبر المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبد الله باتيلي” عن قلقه إزاء تصاعد العنف ضد النسا

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عبر المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبد الله باتيلي” عن قلقه إزاء تصاعد العنف ضد النساء والفتيات بأشكاله المختلفة في البلاد.
ودعا باتيلي في تغريدة عبر “تويتر” بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، كافة الجهات الفاعلة في ليبيا إلى اتخاذ خطوات جادة لمكافحة العنف ضد النساء، حاثاً السلطات الليبية على وضع نظام قانوني متين للتصدي لهذه الأفعال وحماية الضحايا.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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