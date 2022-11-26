شدد الرئيس النيجري “محمد بازوم” على ضرورة عودة الأمانة العامة لتجمع دول الساحل و

شدد الرئيس النيجري “محمد بازوم” على ضرورة عودة الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء إلى العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بعضو المجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنويع في نيامي؛ نوقش فيه أفق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات عدة، وإعادة إحياء تجمع دول الساحل والصحراء بما يخدم مصلحة الدول الأعضاء.

#الحدث_الليبي