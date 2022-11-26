كشف المتحدث باسم وزارة العمل والتأهيل بحكومة الدبيبة عبد القادر أبوشناف، أنّ عدد الباحثين عن العمل في ليبيا بلغ 250 ألف شخص وفق آخر الإحصائيّات الرسمية.

وأكد “أبوشناف” في تصريحات صحفية أن معدل عدد الباحثين عن العمل انخفض من 340 ألفا إلى 250 ألف شخص بالمقارنة مع السنوات السّابقة، مشيراً إلى أن هناك باحثين عن العمل يرغبون في الحصول على فرص عمل في القطاع العام وهم يعملون في القطاع الخاص.

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