معهد “تشاتام هاوس” البريطاني:

– المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” يواجه تحديات كبيرة في أداء مهامه، من بينها عدم استقرار الوضع السياسي وتصاعد الانقسامات داخليا إضافة إلى أجندات دولية مختلفة ومجلس أمن منقسم بشدة فيما يتعلق بالملف الليبي.

– على باتيلي أن يحذر من فخ الترتيبات المؤقتة، حيث سعت كل خطة للانتقال الديمقراطي منذ 2011 إلى إنشاء حكومات مؤقتة وكل واحدة تجاوزت تفويضها، حيث يسعى القادة الليبيون إلى جعل وضعهم المؤقت دائما.

– على “باتيلي” التأكد من أن أي عمليات يبدأها الليبيون لها شروط واضحة.

#ليبيا_24

2022-11-26 15:04:05

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