المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية محيي الدين:

– سيبدأ المنخفض الجوي على المنطقة الغربية اليوم، وغداً سيبدأ في المنطقة الشرقية

– ستنخفض درجات الحرارة بشكل واضح، وستصل في مناطق الجبل إلى 14 درجة ومناطق الساحل 20 درجة، مع رياح نشطة إلى قوية

– ستستمر الأمطار الغزيرة حتى يوم الاثنين المقبل، وستسبب في جريان الأودية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة

– سينتهي هذا المنخفض يوم الاثنين، وسيبدأ منخفض آخر أقل منه شدة يوم الأربعاء المقبل

– نحذر المواطنين من الوقوف في مسارات الأودية، ونرجو منهم التجنب الخروج ليلاً بسبب شدة الأمطار وقوتها

#ليبيا_24

2022-11-26 12:37:24

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