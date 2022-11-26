المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية محيي الدين:
– سيبدأ المنخفض الجوي على المنطقة الغربية اليوم، وغداً سيبدأ في المنطقة الشرقية
– ستنخفض درجات الحرارة بشكل واضح، وستصل في مناطق الجبل إلى 14 درجة ومناطق الساحل 20 درجة، مع رياح نشطة إلى قوية
– ستستمر الأمطار الغزيرة حتى يوم الاثنين المقبل، وستسبب في جريان الأودية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة
– سينتهي هذا المنخفض يوم الاثنين، وسيبدأ منخفض آخر أقل منه شدة يوم الأربعاء المقبل
– نحذر المواطنين من الوقوف في مسارات الأودية، ونرجو منهم التجنب الخروج ليلاً بسبب شدة الأمطار وقوتها
#ليبيا_24
2022-11-26 12:37:24
1669466244
أضف تعليقـك