صور | الدبيبة و محمد اسماعيل يفتتحان المرحلة الرابعة من مشروع طريق عين زارة ( جز

صور | الدبيبة و محمد اسماعيل يفتتحان المرحلة الرابعة من مشروع طريق عين زارة ( جزيرة النصب التذكاري – القرقني ) بطول 2.4 كم ضمن مشروعات ” عودة الحياة ” . #ليبيا #المرصد
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مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
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