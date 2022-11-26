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صور | الدبيبة و محمد اسماعيل يفتتحان المرحلة الرابعة من مشروع طريق عين زارة ( جز

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الدبيبة و محمد اسماعيل يفتتحان المرحلة الرابعة من مشروع طريق عين زارة ( جزيرة النصب التذكاري – القرقني ) بطول 2.4 كم ضمن مشروعات ” عودة الحياة ” . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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