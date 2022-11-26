صور | الدبيبة و محمد اسماعيل يفتتحان المرحلة الرابعة من مشروع طريق عين زارة ( جز

صور | الدبيبة و محمد اسماعيل يفتتحان المرحلة الرابعة من مشروع طريق عين زارة ( جزيرة النصب التذكاري – القرقني ) بطول 2.4 كم ضمن مشروعات ” عودة الحياة ” . #ليبيا #المرصد