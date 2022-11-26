أكد سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، خلال لقاء جمعه اليوم السبت، بالنائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر بوشاح، دعم بلاده لجهود التسوية السياسية للوصول لتوافقات مطلوبة لإنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية للمضي قدماً نحو الاستحقاق الانتخابي، وناقش الطرفان آخر التطورات في ملف القاعدة الدستورية وما تم إنجازه والتصويت عليه من قبل مجلس الدولة.

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