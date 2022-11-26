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صور | الدبيبة يتفقد كلية الدفاع الجوي ويحث طلبة الكلية على الحفاظ على سيادة الدو

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الدبيبة يتفقد كلية الدفاع الجوي ويحث طلبة الكلية على الحفاظ على سيادة الدولة مؤكدًا عزمه إعتماد منح دراسية لهم بالخارج. #ليبيا #المرصد





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ليبيا مباشر

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