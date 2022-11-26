أكد المجلس الأعلى للدولة، التزامه بصحة الإجراءات التي تم اتباعها بشأن اختيار ال

أكد المجلس الأعلى للدولة، التزامه بصحة الإجراءات التي تم اتباعها بشأن اختيار النائب العام، وأوضح المجلس في بيان له، أنه أحال نتائج اجتماع المجلس الأعلى للدولة التي خلصت إلى انتخاب الصديق الصور بواقع 12 صوتا من أصل 14، داخل مجلس النواب في جلسة رسمية حيث وافقوا على اختياره نائبا عاما، وفقا للآلية التي احترمت قواعد الاختيار الخاصة.

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