عضو مجلس النواب، إسماعيل الشريف:

– لقاء مرتقب بين مجلسي “النواب والدولة” في سرت، خلال اليومين المقبلين.

– الاجتماع سيركز على السلطة التنفيذية، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.

– نستهدف الخروج من حالة الانسداد السياسي، والمبعوث الأممي، عبدالله باثيلي، لن يشارك في الاجتماع.

– مجلس النواب متمسك بأن يكون الحوار مع مجلس الدولة بشأن المسار الدستوري تحت رعاية البعثة الأممية.

– مجلس النواب لا يزال ينتظر استكمال توافقات مجلس الدولة بشأن المناصب السيادية.

#ليبيا_24

2022-11-26 19:12:21

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