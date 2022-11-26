عضو مجلس النواب، إسماعيل الشريف:
– لقاء مرتقب بين مجلسي “النواب والدولة” في سرت، خلال اليومين المقبلين.
– الاجتماع سيركز على السلطة التنفيذية، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.
– نستهدف الخروج من حالة الانسداد السياسي، والمبعوث الأممي، عبدالله باثيلي، لن يشارك في الاجتماع.
– مجلس النواب متمسك بأن يكون الحوار مع مجلس الدولة بشأن المسار الدستوري تحت رعاية البعثة الأممية.
– مجلس النواب لا يزال ينتظر استكمال توافقات مجلس الدولة بشأن المناصب السيادية.
#ليبيا_24
2022-11-26 19:12:21
1669489941
أضف تعليقـك