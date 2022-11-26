أنباء عن استقالة محمد المختار عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي. – الاستقالة تض

أنباء عن استقالة محمد المختار عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

– الاستقالة تضاف إلى القائمة منذ أول استقالة تقدم بها منذ سنوات العضو السابق حمودة الأسود.

– مجلس الإدارة أصبح ثلاثة أعضاء فقط، بالإضافة إلى عضو رابع بصفته وكيل وزارة المالية وهو مختلف عليه، يشغله شرقاً مراجع غيث وغرباً السيد أبوبكر الجفال.

حال استقال عضو آخر من الثلاثة أعضاء الرئيسين يسقط بالقانون مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، لاستحالة اكتمال النصاب القانوني في المجلس.

– يذكر أن المجلس من المفترض أن يتكون من سبعة أعضاء، في حال استقال أربعة من أعضاءه سقط.

#ليبيا_24

2022-11-27 00:12:59

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