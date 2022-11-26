عاجل > مراقبة تعليم #حي_الأندلس تعلن يوم غد الأحد عطلة بسبب سوء الأحوال الجوي

عاجل > مراقبة تعليم #حي_الأندلس تعلن يوم غد الأحد عطلة بسبب سوء الأحوال الجوية. ⚡#أبوسليم تقرر تعليق الدراسة ليومي الأحد والإثنين. ⚡#عين_زارة و #جنزور عطلة يوم الأحد باستثناء طلبة الدور الثاني لإتمام الشهادة الثانوية. ⚡ #طرابلس_المركز إستمرار الدراسة بشكلها الطبيعي. #ليبيا #المرصد (بيانات)
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ليبيا مباشر
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