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عاجل > مراقبة تعليم #حي_الأندلس تعلن يوم غد الأحد عطلة بسبب سوء الأحوال الجوي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > مراقبة تعليم #حي_الأندلس تعلن يوم غد الأحد عطلة بسبب سوء الأحوال الجوية. ⚡#أبوسليم تقرر تعليق الدراسة ليومي الأحد والإثنين. ⚡#عين_زارة و #جنزور عطلة يوم الأحد باستثناء طلبة الدور الثاني لإتمام الشهادة الثانوية. ⚡ #طرابلس_المركز إستمرار الدراسة بشكلها الطبيعي. #ليبيا #المرصد (بيانات)

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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