عاجل > مراقبة تعليم #حي_الأندلس تعلن يوم غد الأحد عطلة بسبب سوء الأحوال الجوي

عاجل > مراقبة تعليم #حي_الأندلس تعلن يوم غد الأحد عطلة بسبب سوء الأحوال الجوية. ⚡#أبوسليم تقرر تعليق الدراسة ليومي الأحد والإثنين. ⚡#عين_زارة و #جنزور عطلة يوم الأحد باستثناء طلبة الدور الثاني لإتمام الشهادة الثانوية. ⚡ #طرابلس_المركز إستمرار الدراسة بشكلها الطبيعي. #ليبيا #المرصد (بيانات)