عضو مجلس النواب علي الصول : – طلبات الترشح للمناصب السيادية تكون حصرا للمجلس ا

عضو مجلس النواب علي الصول :

– طلبات الترشح للمناصب السيادية تكون حصرا للمجلس التشريعي الذي يحيل بدوره 7 أسماء لكل منصب سيادي على أن يختار مجلس الدولة ثلاثة منهم ويردهم للبرلمان يختار من بينهم وفقا لاتفاق “بوزنيقة“.

– خلط الأوراق يعقد المشهد ويطيل أمد الأزمة، والتوافق على حكومة واحدة وقاعدة دستورية والمناصب السيادية بات ضرروة من أجل الانتقال من المرحلة الحالية.

– المجلس لا يحق له تلقي طلبات للمناصب السيادية أو إحالة أي طلبات للبرلمان لم يحيلها الأخير له طبقا لاتفاق بوزنيقة.

#ليبيا_24

2022-11-27 02:00:19

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