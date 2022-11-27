صور | جانب من غرق بعض طرق و شوارع مدينة #طرابلس بسبب هطول أمطار غزيرة صباح اليوم الأحد. #ليبيا #المرصد
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