صور > جانب من غرق الطرق الرئيسية والفرعية في #طرابلس بسبب الأمطار . #ليبيا #ا

صور > جانب من غرق الطرق الرئيسية والفرعية في #طرابلس بسبب الأمطار . #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
من مصروفه الخاص وبتشجيع من أمه تبرّع الطفل علي عادل أنبيه بمبلغ مالي لمدرسته، في
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
الارصاد تحذر من امطار رعدية غزيرة ورياح قوية اليوم الأحـد بهذه المنـاطق
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
تغييرات للدولار واليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 27 نوفمبر 2022)
تم النشر منذُ 19 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
هل تعلم حجم الكنوز التي تخفيها منطقة جبال العوينات؟ التفاصيل تتابعونها في هذا ال
تم النشر منذُ 47 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
أضف تعليقـك