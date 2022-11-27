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صور > جانب من غرق الطرق الرئيسية والفرعية في #طرابلس بسبب الأمطار . #ليبيا #ا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور > جانب من غرق الطرق الرئيسية والفرعية في #طرابلس بسبب الأمطار . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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