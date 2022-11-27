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التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأحد، بنائب محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد،

تم النشر منذُ 59 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأحد، بنائب محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد، مرعي البرعصي.
وبحث اللقاء أبرز المستجدات في المصرف المركزي، حيث اطلع رئيس المجلس على سير العمل في المصرف، حسب بيان المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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