التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأحد، بنائب محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد، مرعي البرعصي.

وبحث اللقاء أبرز المستجدات في المصرف المركزي، حيث اطلع رئيس المجلس على سير العمل في المصرف، حسب بيان المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

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