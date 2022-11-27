– المحكمة العليا ترفض الطعن المقدم من عبدالحميد الدبيبة ضد قرار محكمة الاستئناف طرابلس الدائرة الادارية الثالثة القاضي بالغاء قرار حكومة الدبيبة رقم (107) لسنة 2021م والذى نص على نقل تبعية مكتب استرداد اموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة التابع للمجلس الرئاسى إلى رئيس مجلس الوزراء.

– رئيس المجلس الرئاسي كان قد وجه خطاب رقم (ر م ر/2021/41) بتاريخ 2021/06/16م إلى الدبيبة يطلب منه سحب القرارين المشار اليهما أعلاه لعدم الاختصاص.

– كما وجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية كتابا إلى الدبيبة رقم (7327-21) بتاريخ 2021/10/12م يخطره فيه بأن القرارين باطلين بطلانا مطلقا، ويطالب بسحبهما والغاء كافة الاثار المترتبة عليهما.

#ليبيا_24











2022-11-27 19:06:34

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